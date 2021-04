ASSE : les Verts ont payé cash deux énormes bévues face au PSG

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Dimanche dernier, l’AS Saint-Etienne s’est cruellement incliné sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-2), à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1. Pour l’ancien Vert, Pascal Feindouno, les hommes de Claude Puel ont payé cher deux énormes bévues.

"Je lui aurais dit « couche toi »"

"Sur l’égalisation de Mbappé, Moukoudi fait une erreur de placement. Dans des situations comme ça, il faut prendre l’information avant. Là, il ne l’a pas prise, et derrière, ça fait but… Il aurait dû commencer à bouger bien avant. Quand t’as Kylian Mbappé à côté de toi, tu commences à courir déjà", a regretté Feindouno sur le plateau de TL7, avant de s'exprimer sur le troisième but parisien. Je trouve aussi que Verts ont manqué d’expérience en fin de match. Quand à 2-2 le jeune gardien a pris un coup, on aurait dû lui parler. Ils ne l’ont pas fait, il s’est levé vite fait. Après on a pris un troisième but. Moi, à côté, je lui aurais dit « couche toi ». Il ne restait qu’une minute à jouer. Il aurait dû rester allongé."