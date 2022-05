ASSE : les Verts ont plusieurs démons à exorciser face à Auxerre dimanche

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Pas forcément obligé de battre les Icaunais au tableau d'affichage (avec un 0-0, le but à l'extérieur les maintient!), les Verts vont quand même devoir songer à corriger certaines statistiques désastreuses.

Dupraz – Puel, le match décisif

Tout d'abord, comme le rapporte Stats du Foot, Pascal Dupraz va devoir gagner pour repasser devant Claude Puel au pourcentage de victoires en match officiel sur le banc des Verts. Depuis le match nul à Auxerre (1-1), le Haut-Savoyard est passé derrière le Castrais (29,2% de succès contre 29,5%).

Pascal Dupraz n'a gagné que 29,2% de ses matchs officiels sur le banc avec l'@ASSEofficiel en compétition officielle (7/24). Il fait pire que Claude Puel avec le club stéphanois (29,5%). @PSSportsFR #AJAASSE — Stats Foot (@Statsdufoot) May 26, 2022

La passoire du money-time

Ensuite, et c'est une statistique Opta, il faudra penser à bétonner plus proprement sur la fin, l'ASSE était l'équipe de L1 qui a concédé le plus de buts dans les 15 dernières minutes. Le but de Gaëtan Perrin hier étant déjà le 18e encaissé sur la fin par Sainté.

18 - St Etienne a encaissé 18 buts dans les 15 dernières minutes de ses matches en Ligue 1 + barrages en 2021/22, plus que toute autre équipe au cumul de ces 2 compétitions. Fragilités. #AJAASSE pic.twitter.com/qtitobYj74 — OptaJean (@OptaJean) May 26, 2022

Moukoudi, le chat noir

Enfin, et ce chiffre terrible nous est apporté par Winamax, Harold Moukoudi va devoir vaincre le signe indien, lui qui n'a remporté aucun de ses 25 matchs joués avec l'ASSE cette saison (10 nuls, 15 défaites).

L’ASSE n’a gagné aucun de ses 25 matchs officiels cette saison avec Harold Moukoudi sur la pelouse (10 nuls, 15 défaites). #AJAASSE



Va falloir avoir une discussion. — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) May 26, 2022

Ces 3 stats qui angoissent les Verts S'il veut (enfin) gagner un barrage pour le maintien et se sécuriser dimanche face à l'AJ Auxerre, l'ASSE va d'abord devoir apprendre à vaincre plusieurs de ses chats noirs. Trois stats terribles plombent notamment les Verts.

Alexandre Corboz

Rédacteur