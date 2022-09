ASSE : les Verts ont programmé une grande annonce la semaine prochaine !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Alors que les maillots domicile et extérieur de l'AS Saint-Etienne pour la saison 2022-2023 sont sortis depuis le 1er juillet dernier, le troisième maillot sera dévoilé la semaine prochaine.

Podcast Men's Up Life

Rendez-vous mardi prochain !

En effet, le club du Forez a annoncé que les joueurs et les joueuses stéphanois(e)s présenteront ce maillot third à l'occasion de la fête du "Club 12ème Homme", qui aura lieu le mardi 13 septembre à partir de 18h au stade Geoffroy-Guichard. Au programme, il y aura aussi les coulisses de la photo officielle et la présentation officielle des effectifs Ligue 2 et D2 Féminine.

🚨ALERTE BUTASSE !🚨

LE SEUL TUBE DE L'ÉTÉ ! 💿

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/QB6Vf25Hzv — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 6, 2022

Pour résumer L'AS Saint-Etienne dévoilera son troisième maillot pour la saison 2022-2023 à l'occasion de la fête du "Club 12ème Homme", qui aura lieu le mardi 13 septembre à partir de 18h au stade Geoffroy-Guichard.

Fabien Chorlet

Rédacteur