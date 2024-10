ASSE : les Verts ont redonné goût au football à un ex-international

L'AS Saint-Etienne en anti-dépresseur, il fallait y penser, Yann M'Vila l'a fait ! Le milieu de terrain de 34 ans, qui est revenu en France cet été, du côté du SM Caen, a révélé lors d'un podcast sur Ouest-France avoir vécu une dépression au moment de son passage en Russie. Il gagnait alors une fortune mais ne se plaisait pas du tout à Kazan. Après avoir enchaîné les prêts (Inter, Sunderland), il pose ses valises à Saint-Etienne en janvier 2018 et reprend goût au football.

"Je ne vais pas dire que l’argent ne fait pas le bonheur car il y contribue et facilite les choses. À ce moment-là, je touche 500.000€ nets par mois. En deux mois, j’avais le million. Mais j’étais dans ma chambre, à faire une dépression. J’avais cet argent sur une carte, il ne m’a servi à rien. Quand ça t’attrape, ça t’attrape. Et ça ne te lâche plus. Je n’arrivais plus à rentrer dans un avion. Je faisais du yoga, je prenais des cachets."

"Le soir, le docteur me faisait une piqûre dans les fesses pour que j’arrive à me calmer, à m’endormir. C’est arrivé aussi un petit peu à Saint-Étienne. Lors de mon premier match avec Saint-Etienne, contre Metz, on perd 3-0 là-bas (17 janvier 2018) et je prends énormément de plaisir. C’est là que je me suis dit: "En fait, je suis capable. ll n’y a plus besoin d’avoir peur" et j’ai pu enchaîner."