ASSE : les Verts ont rendez-vous avec un petit miracle avant le FC Nantes

En temps de sinistrose, rien de mieux qu’une petite rasade d’humour pour décompresser. Sous tension permanente depuis de longs mois eu égard à la situation sportive calamiteuse de leur club fétiche, les supporters de l’ASSE ne diront sans doute pas non à une telle bolée de bonnes ondes.

Celle-ci a trouvé place dans L’Équipe du jour, où le dessinateur Soulcié a esquissé un bon résumé de de ce qu’il fallait encore aux Verts pour croire plus que jamais à l’opération maintien samedi à Nantes : un petit crochet par Lourdes !

Cette caricature, où l’on peut voir le bus de l’ASSE faire un détour par la ville des miracles avant de poser ses affaires à Nantes, rejoint dans l’esprit notre Une de But! Saint-Étienne : « PRIONS. » « Il ne nous reste plus que ça », ajoute le directeur général Benjamin Danet. À Lourdes, plus qu’autre part.

Pour résumer L’ASSE, qui doit impérativement faire mieux à Nantes que le FC Metz à Paris samedi pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1 (21h), pourrait partir en pèlerinage du côté de la miraculeuse Lourdes d’ici cette échéance.

Bastien Aubert

Rédacteur