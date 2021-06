ASSE : les Verts ont repris, Khazri réservait une surprise !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

C'est le Jour J pour la reprise de l'entraînement à l'ASSE et Wahbi Khazri, sur le pont avec la Tunisie, fait partie des joueurs autorisés à rejoindre le groupe de Claude Puel un peu plus tard. Mais l'ancien bastiais réservait une petite surprise ce lundi. En effet, après avoir passé quelques jours de vacances au soleil du côté de Cannes avec Romain Hamouma, Mathieu Debuchy, Kévin Monnet-Paquet et Timothée Kolodziejczak, il se trouve aujourd'hui à Paris. Et plus exactement sur le plateau de La Chaîne L'Equipe où il fait office de consultant en ce début d'après midi avant le match de la France contre la Suisse ce soir à Bucarest. Une première pour le n°8 des Verts.

Laurent HESS

Rédacteur