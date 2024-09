ASSE : la méthode des Verts pour évacuer leur honte

Les temps sont déjà durs à l'ASSE. Oubliée l'euphorie de la montée en L1, place, désormais, aux bas-fonds du classement et à cette humiliante défaite subie à Nice, il y a huit jours, sur le score de 8-0. Demain, dimanche, c'est un autre déplacement périlleux, à Nantes, qui est au programme. Mais comme le précise le milieu de terrain Pierre Ekwah, avant de penser aux Canaris, il a fallu nettoyer les têtes.

"Nous, on avait honte, et les supporters aussi ont eu honte."

Et surtout accepter d'appuyer là ou ça fait mal. Avec, beaucoup, beaucoup de vidéos au programme. "Il nous a fallu se noyer dans la vidéo, se noyer dans le travail sur le terrain, et c'est ce qu'on a fait. En regardant le match de Nice, chacun de son côté, on a pu voir exactement ce qui n'a pas marché. La vidéo nous a bien servi pendant cette semaine. Quand on voit les images après être sorti du terrain, c'est directement la honte qui nous frappe. Avec un tel score, on ne peut pas sortir heureux. Celui qui sort heureux n'est pas un compétiteur, et ici, on est tous des compétiteurs. On sait ce qu'on représente, donc c'est sûr que nous, on avait honte, et les supporters aussi ont eu honte."