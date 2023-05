ASSE : les Verts ont transformé un joueur de Ligue 1 sur le déclin

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Véritable chat noir de la Ligue 1 (tous les clubs où il est passé ont été relégué en Ligue 2 depuis le début de sa carrière), Paul Bernardoni (26 ans) est revenu dans le Courrier de l'Ouest sur la relégation du SCO Angers, bonnet d'âne de l'élite avec seulement 14 points au compteur.

« Saint-Etienne me sert vachement »

Proche de la fin de son aventure dans le Maine-et-Loire, Paul Bernardoni reconnaît que son échec avec l'ASSE l'an dernier l'a beaucoup aidé dans l'approche de cette nouvelle descente : « C'est ma deuxième relégation d'affilée mais je vois les deux descentes de manière différente. À Saint-Etienne, j’arrive à la trêve. L’équipe a 12 points, mais moi, je suis hyper frais. On fait une remontada, on y croit jusqu’au bout. Ce qui est terrible, c’est juste la toute fin, avec ces penaltys aux barrages ».

Et l'ancien Troyen et Bordelais comprend enfin de quoi ses anciens partenaires chez les Verts lui parlaient à son arrivée l'an passé : « Les joueurs stéphanois me disaient qu’ils se sentaient usés. Je ne comprenais pas, mais je comprends maintenant. Quand ça fait six mois que tu enchaînes sans gagner, c’est fatigant, et c’est normal. Saint-Etienne me sert vachement. On sort transformé de ces expériences ». Le plus dur pour Paul Bernardoni va désormais être de savoir rebondir...

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Relégué en Ligue 2 avec le SCO Angers cette saison, Paul Bernardoni a été marqué au fer rouge par la descente de l'ASSE il y a un an. Une expérience qui lui sert au moment d'aborder cette nouvelle chute avec son club. Il raconte.

Alexandre Corboz

Rédacteur