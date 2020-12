ASSE : Les Verts ont trouvé pires qu'eux (non non, ce n'est pas Dijon) !

Et de 10. En partageant les points à Dijon (0-0), hier, l'ASSE a enregistré un 10e match sans victoire en L1 (7 défaites, 3 nuls). Mais les Verts peuvent se rassurer en se disant qu'il y a encore plus mauvais qu'eux. Et l'on ne parle pas du Dijon FCO, qui a confirmé hier à Gaston Gérard qu'il n'était pas lanterne rouge de L1 par hasard.

Schalke n'a plus gagné en Bundesliga depuis 26 matches !

En Allemagne, Schalke 04 en est en effet à 26 matches sans victoire. Le club de Gelsenkirchen, étrillé ce week-end par le Bayern Leverkusen (0-3), avait terminé la saison dernière sur une série de 10 défaites et 6 nuls, glissant de la 5e à la 12e place. Et cette saison, il compte 3 nuls et 7 défaites, dont un 8-0 concédé au Bayern Munich lors de la 1ere journée. Le dernier succès de Schalke en championnat date du 17 janvier dernier contre Moenchengladbach (2-0). Toutefois, le club de la Ruhr a remporté un match cette saison : c'était le 3 novembre contre les amateurs de Schweinfurt (4-1), en Coupe d'Allemagne.