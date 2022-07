ASSE : les Verts ont un gros défi, Anthony Briançon aussi

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Avec 130 matches L2 à son actif (13 buts), Anthony Briançon est devenu une valeur sûre de l'antichambre de la L1. Dans un effectif qui avait terriblement souffert d'un manque de cadres la saison dernière, l'ancien nîmois est promis à un rôle majeur, voire même peut-être à endosser le capitanat si Mahdi Camara venait à quitter le Forez. Une chose est sûre : l'ASSE le voulait vraiment, comme il l'a expliqué à Objectif Gard. « Les premiers contacts ont eu lieu avec Loïc Perrin bien avant les barrages. Ensuite, il m’a appelé et m’a fait part du projet tout comme le nouveau coach Laurent Batlles. Ça s’est fait trois semaines après. Le club était disposé à me récupérer même en Ligue 1, bien évidemment j’aurais aimé qu’il se maintienne. Mais malgré la descente, cela ne m’a pas freiné quand on voit la ferveur autour de ce grand club. VJe n’ai pas hésité une seconde. C’est un grand club, l’un des clubs les plus mythiques de France. C’était une fierté que Saint-Étienne s’intéresse à moi. Avec l’engouement et la ferveur autour de ce club, je pense m’y retrouver. J’ai eu d’autres sollicitations mais quand il y a eu la proposition concrète de Saint-Étienne, j’ai demandé à mes agents de faire le maximum pour venir dans ce club. »

« Retrouver l'élite le plus rapidement possible »

Un vœu qui a donc été exaucé, et l'Avignonnais, formé à Lyon, a été le 2e joueur à débarquer à l'ASSE cet été après Dylan Chambost. Opéré des ligaments croisés à la fin de l'été dernier, l'ancien Croco, buteur samedi dernier contre Angers (1-4), n'avait renoué avec la compétition qu'au printemps, lui qui n'avauit connu que le Nîmes Olympique depuis son arrivée chez les pros. « J’arrive à maturité, j’ai 27 ans. Je n’ai connu que Nîmes, je pense que c’était le bon moment pour moi de partir. J’ai appelé le président et l’entraîneur pour leur dire que j’avais signé avant que cela ne sorte dans la presse. Après je suis allé à la Bastide, j’ai pu voir tout les membres du staff. Je leur ai dit qu'on allait se revoir très vite puisqu’on joue dès la deuxième journée contre eux. » Des anciens coachs et coéquipiers que le nouveau numéro 23 des Verts retrouvera dans deux week-ends... « Je vais disputer mon premier match à Geoffroy-Guichard contre Nîmes. Ça va être un beau moment, je l’espère en tout cas ! » Et l'essentiel, pour lui, sera de ramener l'ASSE en L1, et de retrouver l'élite avec son nouveau club. « Mes ambitions avec l’ASSE pour cette saison ? Bien évidemment, retrouver l’élite le plus rapidement possible. Après on sait très bien que c’est un championnat très difficile et très homogène. Beaucoup de clubs recrutent de bons joueurs et montent des équipes solides. Il va falloir avoir un groupe solidaire et vite passer dans le positif puisque l’on démarre avec la saison avec moins 3 points... »