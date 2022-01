ASSE : les Verts ou le Stade Rennais, ce tennisman français hésite encore...

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L'un n'empêche pas l'autre. Et si à 26 ans, Arthur Rinderknech est déjà une réussite dans le monde de la petite balle jaune, le ballon rond conserve toute son attention. L'actuel numéro trois français au classement ATP a deux équipes de coeur : l'ASSE et le Stade Rennais. Ce qu'il a justement expliqué à So Foot.

Extrait : "Mon père m'a donné le truc pour Saint-Étienne dès tout petit. Rien à voir avec la ville où j'ai mis les pieds deux ou trois fois pour aller voir un match. Mon grand-père était un grand fan à l'époque de l'épopée des Verts, il emmenait mon père dans le Chaudron. Mon deuxième club a d'ailleurs toujours été le Stade rennais. Mon premier coach au COV était un grand fan de Rennes, c'était à l'époque de Frei, Utaka, ils avaient une très belle équipe. Ce n'est pas encore du 50/50, mais si Saint-Étienne descend en Ligue 2(...)

En décembre, j'avais envie que Rennes défonce les Verts pour que Claude Puel s'en aille. Je n'ai rien contre lui, mais son heure avait sonné, il devait partir. J'espérais volontiers une victoire de Rennes, qui n'était pas très loin des places en Ligue des champions et que Sainté change de coach. C'est exactement ce qui s'est passé, Rennes en a mis cinq. Bon, j'ai encore un petit penchant plus prononcé pour Saint-Étienne, mais on verra bien comment se termine cette saison."