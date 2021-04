ASSE : les Verts partent avec un avantage spectaculaire à Nîmes

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE aura fort à faire pour s’imposer à Nîmes cet après-midi. Les Crocos sont regonflés à bloc depuis leur victoire de prestige à Lille avant la trêve internationale (2-1). Parmi leurs armes, les Verts peuvent opposer une appétence pour le combat.

Comme le souligne Opta, l'ASSE est en l’équipe qui a disputé (3 538) et remporté (1 798) le plus de duels dans les cinq grands championnats cette saison ! La statistique peut paraître étonnante mais elle illustre que les Verts sont capables d’aller aux duels quand il le faut.

Nîmes ne sait pas gagner contre l'ASSE en D1

Autre avantage de l’ASSE dans le Gard : cela fait 45 ans et 6 mois que les Crocos n'ont plus croqué les Verts en première division. Emmenés par Daniel Sanlaville, les protégés de Kader Firoud s'étaient imposés à Jean-Bouin (buts de René Girard et Serge Dellamore) le 4 octobre 1975 pour la dernière fois (2-0). Claude Puel sait ce qui lui restera à faire pour prolonger cette série historique.