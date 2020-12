ASSE : les Verts partiront avec un sérieux désavantage à Monaco

Une semaine après sa première victoire depuis la mi-septembre, l'AS Saint-Etienne tentera demain soir à Monaco de décrocher un cinquième succès cette saison. Ce sera loin d'être gagné puisque les hommes de Claude Puel seront privés de leur défenseur central Harold Moukoudi et qu'ils ont montré des signes de fébrilité dimanche face à des Nîmois pourtant très diminués (2-2). Et comme si cela ne suffisait pas, l'arbitre désigné par la LFP ne réussit pas du tout à l'ASSE.

75% de victoires pour Monaco quand il est au sifflet

Cet arbitre, c'est Johan Hamel. Ce Drômois de 40 ans a dirigé les Verts à huit reprises depuis le début de sa carrière pour un bilan très négatif de deux victoires, deux nuls et quatre défaites. Et, comme le rappelle le site En Vert et Contre Tous, le dernier succès stéphanois auquel il a assisté remonte tout de même à quatre ans ! C'était le 27 novembre 2016 à Angers (2-1)…

En revanche, tout va bien quand il est au sifflet d'un match de Monaco. C'est arrivé quatre fois, pour trois victoires asémistes, soit un ratio de 75% de succès. Seule bonne nouvelle pour les Verts, il y a eu une défaite avec lui pour l'ASM et c'était cette saison lors du déplacement à Brest (0-1). De là à penser que la roue est en train de tourner en faveur de l'ASSE…