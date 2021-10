ASSE : les Verts plus respectés grâce à l’OL ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Le point arraché par Wahbi Khazri contre l’OL (1-1) en clôture de la 9e journée de L1 avant la trêve est peut-être celui de l’espoir pour l’ASSE. Claude Puel, fidèle à lui-même, pensait même que ce nul face aux Gones avait le goût d’une petite victoire eu égard à la physionomie du match.

Ce qui est sûr, c’est que l’espoir est bel et bien de retour du côté de l’Etrat suite à cette « défaite encourageante. » Après Oswaldo Piazza, les Verts ont en effet gagné le respect du côté du RC Strasbourg. « Le dernier match contre Lyon, ils ont été très performants. Ils ont eu les situations pour mener, ils sont revenus avec de la qualité et beaucoup de courage », a rappelé Julien Stéphan en conférence de presse.

Gerzino Nyamsi n’a pas dit autre chose et se méfie grandement de l'ASSE. « On s'est bien préparé durant les deux semaines. Les matchs qui arrivent vont nous permettre de voir où on se situe. On joue Saint-Étienne qui a fait un match nul avant la trêve contre Lyon. Ils ont plutôt fait un bon match. C'est une équipe à prendre au sérieux, qui a beaucoup de qualités. Ça va être un bon match », a conclu le défenseur du RCSA devant les médias.

