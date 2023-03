ASSE : les Verts pouvaient espérer mieux du déplacement au Havre

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

L'ASSE ne perd plus. Y compris chez le leader, Le Havre, puisque les joueurs de Laurent Batlles, pourtant menés 2-0, ont réussi à revenir au score et ramener le point du match nul. Reste également un autre constat, déjà apparu lors du déplacement chez les Girondins de Bordeaux : les Verts avaient les moyens de s'imposer.

C'est en ce sens que les statistiques de la rencontre face au HAC, données par le site de supporters Evect, sont intéressantes. Ainsi, l'ASSE a davantage eu le ballon que son adversaire (58,1% de possession), a obtenu beaucoup plus de corners (9/2), a réussi plus de passes (78/69%), a davantage tiré aux buts (14/9) et a plus cadré ses frappes (5/2).

Il n'est que dans le domaine des duels que les Verts ont fait moins bien que leurs adversaires samedi dernier. 47% de duels gagnés contre 52 et 40% dans les duels aériens contre 59.