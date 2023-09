ASSE : les Verts prolongent leur contrat le plus historique !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que l’ASSE fête cette année ses 90 années d’existence, cet anniversaire ne pouvait pas avoir lieu sans le groupe Casino parmi les sponsors des Verts. Dans un communiqué publié ce jour, le club ligérien a annoncé le renouvellement du partenariat sans dévoiler la durée du contrat et ni le montant payé par l’enseigne.

Les Verts et Casino, un amour fait pour durer !

Président exécutif de l’ASSE, Jean-François Soucasse s’est félicité de la signature de cet accord : « Cette union longue de 90 ans, exceptionnelle, nous rend très fiers ! », a-t-il notamment indiqué.

Directrice Générale des Enseignes Casino, Magali Daubinet Salen a aussi pris la parole : « C’est avec joie et fierté que nous renouvelons notre engagement historique auprès de l’ASSE, autour de projets et de valeurs fortes qui nous unissent et nous animent au quotidien. Je souhaite de tout cœur une très belle saison à l’ASSE emplie de victoires et de moments de liesse. Nous supportons les Verts depuis plus de 90 ans, et les remercions par avance pour les beaux moments sportifs qui nous attendent lors de cette nouvelle saison, et qui suscitent un engouement si singulier auprès de nos collaborateurs et de nos clients ».

