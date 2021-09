ASSE : les Verts rééditent un maillot historique !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

"Pour l’AS Saint-Étienne, la saison 2021-2022 a un goût particulier. Orpheline de ses supporters durant dix-huit longs mois, elle a célébré, il y a quelques semaines, leur retour dans son mythique stade Geoffroy-Guichard, lequel fête aujourd'hui ses 90 ans. Parallèlement, le Musée des Verts a également pu retrouver sa vie d'avant et son rôle si important de mémoire. Il fait de nouveau battre le cœur des amoureux de l'ASSE en leur permettant de (re)vivre les plus belles histoires du Chaudron, de ses joueurs et de ses supporters. Des archives exposées entre quatre murs, mais aussi dans les rues grâce à l’équipementier officiel, Le Coq Sportif, qui décide de rendre hommage à l'un des maillots emblématiques des Verts porté entre 1981 et 1984 : le KB Jardin.

Pour comprendre ce maillot, il faut retourner dans les années 80’, où le club est à l’heure de ses plus grands exploits footballistiques. Pour les joueurs, l’année 1981 est synonyme de nouvelle saison, nouveau challenge, nouvel équipement et nouveau sponsor. Le Coq Sportif a choisi de réécrire l'histoire en rééditant le maillot. De fines rayures blanches habillent ce fond vert et dessinent la carrure. Sur le devant, on retrouve, comme à l’époque, les emblèmes du club et de l’équipementier de part et d’autre de la poitrine des joueurs ainsi que le logo KB Jardin en son centre.

Un maillot qui revient sur le devant de la scène ce lundi 13 septembre 2021, en vente à la Boutique des Verts et en ligne au prix de 89€ et en édition limitée. Sa version originale est à retrouver au Musée des Verts", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

On précisera tout de même, et les "anciens" le savent bien, que ce maillot reste aussi celui de la Caisse Noire et de la descente en D2. KB Jardin avait succédé à Super Télé sponsor maillot du dernier titre de champion de France, en 1981...