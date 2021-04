ASSE : les Verts regonflés à bloc, des tracas pour Bouanga avant Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’ASSE reverdit. Punis à domicile par l’AS Monaco avant la trêve(0-4), les Verts ont su profiter de la coupure internationale pour se remobiliser et repartir du bon pied hier à Nîmes (2-0). Forcément, avec cette victoire référence, les hommes de Claude Puel ont mis l’ambiance dans le vestiaire en rentrant à Saint-Étienne.

« En rentrant de Nîmes pour l’Étrat, certains joueurs ont fait le choix de faire du rab pour prolonger le plaisir. Sympathique partie de ping-pong, la paire Bouanga-Zaydou Youssouf a pu s’imposer face à la paire Nordin-Abi », assure Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

« Les deux chevilles légèrement gonflées » de Bouanga

Seule ombre au tableau, en plus des tracas autour d’Arnaud Nordin et Charles Abi, Denis Bouanga avait ses « deux chevilles légèrement gonflées », lui qui a été remplacé par Kévin Monnet-Paquet (83e) après son but aux Costières. On devrait en savoir plus ces prochaines heures sur sa présence contre les Girondins de Bordeaux dimanche à Geoffroy-Guichard (15h).