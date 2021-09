ASSE : les Verts remontés comme des coucous à Monaco ?

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

But ! : Harold, quelle analyse faites-vous de ce match contre Bordeaux ?

Harold MOUKOUDI : On a fait une bonne première mi-temps, je pense. Il y a eu de bonnes intentions. On a eu des occasions mais ce n'est pas rentré. Après, en deuxième mi-temps, c'était difficile avec les conditions climatiques. Ça a rendu le match très compliqué. Mais ça c'est joué sur des détails et je fais une erreur sur le deuxième but bordelais. Je ne fuis pas ma responsabilité.

L'ASSE reste 19e, elle n'a toujours pas gagné cette saison. Le mal serait-il profond ?

Je ne pense pas. Je me dis qu'on a les occasions, alors ça va peut-être tourner. On doit être plus efficaces, c'est certain. Moi le premier sur cette balle de 2-2, même si j'ai manqué de réussite puisqu'une flaque arrêté le ballon.

La situation n'est-elle pas inquiétante ?

On est tous un peu préoccupés. C'est normal. L'ASSE n'est pas à sa place. Mais il y a quand même du positif. Ces occasions, c'est de bon augure.

Comment abordez-vous le calendrier à venir ?

On est conscients de la situation. On sait qu'il faut vite prendre des points. On a l'intention d'aller en prendre à Monaco, de faire un gros match là-bas. On a vu la saison dernière qu'on était capables de répondre présent quand où on ne nous attendait pas, dans des moments difficiles.

Le groupe n'est-il pas marqué ?

Le groupe est très concentré. Nous ne sommes pas abattus. On sera revanchards lors des prochains matches.



Comment vous êtes-vous senti dans cette défense à trois ?

Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas été souvent mis en danger. On a eu plus d'occasions que Bordeaux en tout cas.



Qu'avez-vous dit aux Magic Fans au coup de sifflet final ?

Ils nous ont demandé de ne pas lâcher. C'est ce qu'on compte faire. On est les premiers déçus par la situation.