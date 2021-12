ASSE : les Verts renouent avec un triste légende, la preuve

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Quarante-cinq ans que ça dure. Et toujours ces maudits poteaux carrés qui viennent rappeler aux supporters et anciens joueurs de l'ASSE qu'ils auraient pu soulever la première Coupe d'Europe d'un club français. Il n'en fut rien, ni Bathenay, ni Santini, ne pouvant mettre la ballon au fond des buts du gardien du Bayern Munich.

De toute évidence, l'histoire semble se répéter. Car cette saison, et même si les poteaux ne sont plus carrés, les joueurs de Claude Puel ont touché les montants à douze reprises ! Et attention, c'est la meilleure "performance" en Europe, les Verts devançant notamment l'Espagnol Barcelone (11), Naples (11) et même le FC Barcelone qui a touché depuis la reprise neuf fois les montants.

On verra, dans la journée, si les Verts ont amélioré leur triste statistique au terme du match contre le Stade Rennais.