ASSE : les Verts s'attendent à un traquenard à Laval

Après avoir renoué avec la victoire de façon presque miraculeuse samedi dernier contre Guingamp (3-2), l'AS Saint-Etienne espère s'imposer à Laval aujourd'hui afin de conforter sa place dans le Top 10 de la Ligue 2. Mais elle se sait attendue en Mayenne, où les locaux, 17es au classement, sont pour l'instant en position de relégables. Dans stade Le Basser comble, les Tango vont tout faire pour décrocher une victoire et Dylan Chambost a expliqué en conférence de presse hier que lui et ses coéquipiers s'attendaient à un gros défi physique.

"On va se faire rentrer dedans"

"On va rencontrer Laval ce week-end, ça va être un match compliqué, semblable à ce qu’on a vécu à Rodez. On va se faire rentrer dedans, on est au courant. C’est jamais simple de jouer une équipe qui joue sa survie à domicile devant son public. Ce sera à nous de répondre présents dans les duels." Ce qui n'avait pas vraiment été le cas contre EAG la semaine dernière, à l'exception des dix dernières minutes. Pareil à Rodez (1-1), à l'exception là aussi des dix dernières minutes...

La fiche de Dylan Chambost

Raphaël Nouet

Rédacteur