ASSE : les Verts s'enfoncent, leurs notes à Montpellier (0-2)

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

GREEN (4)

Difficile de lui reprocher quoi que ce soit sur les deux buts montpelliérains, avec une défense aux abois. Sauvé sur sa ligne par... Wahi (47e), sur un coup franc excentré de l'intenable Savanier.

MACON (3), puis NOKOUE (2)

Sur son flanc droit, Maçon a eu plusieurs ratés, en particulier sur l'ouverture du score de Mavididi, qu'il a laissé frapper. Remplacé à la mi-temps par NOKOUE, enrhumé par Mavididi sur le deuxième but et auteur de deux relances plein axe qui ont mis l'équipe en grande difficulté.

MOUKOUDI (3)

L'ancien havrais est un sergent, mais on peut se demander s'il sera un jour le chef de défense qui fait vraiment défaut à l'ASSE depuis le début de la saison... Mavididi l'a déposé sur le but de Germain. Et il n'a pas rassuré dans ses relances.

NADE (4)

Un peu plus serein que Moukoudi, plus costaud dans les duels aussi. Et plus propre dans ses relances.

KOLO (4)

Les deux buts du MHSC ne sont pas venus de son côté. Mais il n'a pas l'apport offensif de Trauco...

NORDIN (3), puis RAMIREZ

Milieu droit dans le 4-4-2 très offensif mis en place par Puel, Nordin s'est illustré en servant Camara sur un contre éclair (19e), avant de gâcher un autre contre en début de seconde mi-temps (47e). Remplacé peu avant le 2e but montpelliérain par RAMIREZ, qui n'a pu se mettre en évidence que par un petit pont sur Thuler, sur lequel il aurait pu obtenir un penalty (83e), ses appels étant restés vains.

CAMARA (3)

Les matches passent et le capitaine des Verts tarde toujours à retrouver son volume de la saison passée. Il a gaché un caviar de Nordin (19e). Et peu pesé sur la rencontre.

NEYOU (3)

Lui aussi enchaîne les prestations décevantes. A la Mosson, on l'a souvent vu glisser et rouspéter. Une frappe dans les nuages (55e) et un rendement bien loin de ses débuts prometteurs de l'été dernier...

BOUANGA (3), puis AOUCHICHE

Vite en action, Bouanga s'est bien démené. Il a été l'attaquant stéphanois le plus remuant mais a très mal fini ses actions, ne parvenant pas à cadrer ses frappes (6e, 17e). Remplacé par AOUCHICHE.

HAMOUMA (3), puis SABAN

Oublié par Nordin sur un contre (19e), Hamouma a été le premier (et le dernier) à faire briller Bertaud, sur une frappe enroulée (30e). Une remise de la tête pour personne en fin de première mi-temps (45e) et on ne l'a plus revu jusqu'à son remplacement par SABAN, transparent.

KHAZRI (2), puis KRASSO

Aux abonnés absents, Khazri n'a touché que 5 ballons lors de la première demi-heure de jeu. Et lorsqu'il est enfin sorti de sa réserve, il n'a rien fait de bon, peu inspiré. Remplacé par KRASSO, invisible.