ASSE : les Verts savourent, les Clermontois ne s'en remettent pas !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

A l'image de leur meneur de jeu Jason Berthomier, les joueurs du Clermont Foot étaient abasourdis dimanche après leur défaite face à l'ASSE, après avoir mené 2-0 à un quart d'heure de la fin de la rencontre. « C'est irrationnel, inexplicable. On maitrise, les Verts ne nous mettent pas en danger et on revient avec une défaite, a commenté Berthomier.

Desmas : « C'est une faute professionnelle »

Arthur Desmas, le portier auvergnat, était quant à lui remonté. « C'est une faute professionnelle. On ne peut pas se maintenir en L1 si on fait des fins de match comme ça, a-t-il pesté. Il faut qu'on se remette en question. C'est difficile de se regarder dans la glace après ça. »

