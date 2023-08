ASSE : les Verts se font dézinguer après le fiasco de Grenoble

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

L'ASSE a entamé la saison 2023-2024 de Ligue 2 par une défaite à domicile contre Grenoble. Si les critiques ont fusé après le match et persistent encore, Patrick Guillou critique fortement l’attitude des joueurs de l'ASSE.

Patrick Guillou, très mécontent de l'ASSE

Dans sa chronique au Progrès, l'ancien défenseur des Verts pointe du doigt le manque de caractère des joueurs dirigés par Laurent Batlles : " Un problème de mentalité et de suffisance. Ce maillot Vert, il faut en être digne... surtout dans le comportement ! Au moindre contact, ça pleure. Ça chouine, ça surjoue et ça amplifie les prétendues douleurs (...) Les Grenoblois ont montré l'état d'esprit requis en Ligue 2. Solidaires, organisés, combatifs et solides. C'est un échec cuisant pour les Verts ! La question de l'organisation tactique se posera bien évidemment. Les joueurs semblaient perdus sur le terrain. Sans consignes claires, le manque de cohérence était flagrant. Les lignes étaient trop espacées, le bloc perméable et le travail de collaboration doit être amélioré. C'est évident ! ".

L'ASSE aura une nouvelle occasion de montrer un visage différent face à Rodez, ce samedi à 15 heures.

