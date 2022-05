ASSE : les Verts se sont fait de nouveaux ennemis redoutables en L1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La course au maintien sera serrée jusqu’au bout. S'il compte toujours trois points d'avance sur l'ASSE et s'il affiche pour l'instant une meilleure différence de buts que les Verts (-25 contre -32), le FC Lorient a par exemple conscience qu'il risque de finir à leur place s’il continue de déjouer comme hier au Moustoir devant le Stade de Reims (1-2).

« Contre Rennes, il n’y avait pas match, ils sont supérieurs dans tous les domaines, a relevé Fabien Lemoine dans L’Équipe. Là, c’est le genre de match, en début de saison, que tu penses à ta portée, qu’il faut gagner. Il faudra aller chercher des points ailleurs. On regarde et on connaît le calendrier des uns et des autres. D’autres sont encore moins bien et on se prépare surtout à réussir un gros match contre l’OM, à rester devant la 18e place, le minimum syndical pour nous. »

Si l’ASSE est donc passée du côté des grands rivaux des Merlus, la donne la similaire à Clermont... qui n’a remporté qu’un seul de ses dix derniers matches (3 nuls, 6 défaites) et ne possède que deux points d’avance sur son voisin stéphanois. « On est passés à côté de se sauver presque définitivement, a jugé Pascal Gastien après Brest (0-2). C’est une grosse déception. Mais on ne va pas lâcher. On est une équipe atypique. À chaque fois qu’on prend un coup derrière la tête, on se relève. Je pense que ça se jouera jusqu’au dernier match. »

⚽️ ASSE : la drôle de méthode des Verts pour sauver la saison #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/5V953lHvfo — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 2, 2022

Pour résumer Lancée dans une course au maintien qui sentira le souffre jusqu’à la 38e et dernière journée de Ligue 1, l’ASSE devra faire face à une horde de concurrents aux dents longues. Et attentifs à sa situation d’actuel barragiste.

Bastien Aubert

Rédacteur