ASSE : les Verts se sont offert une grande première mondiale

Comment faire oublier son piteux début de saison marqué par une 19e place au classement, sa série de 14 matches sans victoire en championnat, la fronde des supporters, les débordements des ultras et les remous d'une vente qui voit les deux présidents avoir le même but mais pas les mêmes attentes ? L'ASSE a répondu à cette question par une grande première mondiale.

En effet, elle est devenue le premier club de football professionnel à proposer des cartes immatérielles, en l'occurrence celles de Sorare, sur son site Internet. En cliquant dessus, vous êtes redirigé sur le site officiel de l'entreprise, qui vous proposera d'enchérir sur quatre sortes de cartes, les limitées, les rares, les super rares ou les uniques. S'il n'en coûte que quelques centimes pour les premières, certaines parmi les dernières sont déjà parties pour plus de 10.000€ ! Une somme vraiment incroyable pour ce qui est présenté comme la folie des années à venir. En tout cas, le coup de com' de l'ASSE n'est pas passé inaperçu puisque LinkedIn, par exemple, l'a largement relayé. Pour quelque temps, on oubliera donc toutes les péripéties des Verts…

