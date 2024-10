ASSE : les Verts se sont rapprochés d'un très triste record

C'est une défaite dont l'ASSE devait se passer sur le terrain d'un concurrent direct. Face au SCO d'Angers, 4-2, alors, qu'on le rappelle, les joueurs angevins n'avaient pas encore gagné le moindre match depuis le début de saison.

Plus de 60 ans

En cé début de saison 2024-2025, l'ASSE a déjà encaissé 24 buts en 9 journées de Ligue 1. Et comme le souligne justement le site poteauxcarrés, ce n'était plus arrivé, tenez-vous bien, depuis la saison...1958-1959 ! A l'époque, le club du Forez, dirigé par un certain Jean Snella, avait encaissé 26 buts.

Triste record...