ASSE : les Verts éliminés sans gloire, Claude Puel positive...

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Claude >Puel poursuit son parcours du combattant à la tête de l'ASSE. Avec beaucoup, beaucoup plus de défaites que de victoires. Dernière en date, ce soir, sur le terrain du FC Sochaux en 32e de finale de la Coupe de France. Un revers, un de plus, qui met en lumière la faiblesse technique du groupe et le manque de combativité de certains joueurs.

Pourtant, le technicien du Forez se veut rassurant. Ça va venir...Propos extraits du site du FC Sochaux.

"Il y a de la déception et de la frustration pour car il y a eu de bonnes choses. Malheureusement on a offert une seule situation à Sochaux qui en a profité. On voit que nos jeunes joueurs progressent, c'est dommageable de ne pas continuer cette compétition. C'est beaucoup de déception. Ça me fait mal pour mes joueurs encore une fois, mais c'est intéressant pour la suite. On va devoir continuer avec la L1 et se sortir de là où on est. Ce groupe-là, sera un jour récompensé, il progresse. Sur le moment ça fait mal car ce n'est pas mérité, j'aurais aimé donner pas mal de temps de jeu à ces joueurs car ils le méritent. Ce qui m'intéresse c'est que lorsqu'on se procure autant d'occasions, c'est qu'on a étouffé l'adversaire, chez lui, sur un terrain difficile. On peut nous reprocher ce manque d'efficacité mais c'est important de continuer à produire du jeu."