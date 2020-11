ASSE : Les Verts « visent le maintien », ils ont « de la chance de jouer à huis clos »... les vérités de Loïc Perrin

Maintenant qu'il a pris sa retraite, Loïc Perrin, devenu consultant pour Téléfoot en attendant que l'ASSE lui propose quelque chose de concret pour sa reconversion, n'est plus obligé de peser ses mots comme il le faisait il y a encore quelques mois quand il était joueur et salarié de son club de toujours. Ainsi, au lendemain de la défaite des Verts contre Montpellier (0-1), la 5e de rang pour les Stéphanois, l'ancien défenseur n'a pas vraiment pris de gants au micro de France Bleu Hérault à l'heure d'évoquer la très mauvaise passe de l'ASSE.

« L'ASSE n'est plus que l'ombre d'elle-même en ce moment, a confié Perrin. C'est très compliqué. Il y a eu un bon début de saison et depuis les défaites s’enchainent, l'effectif n'est pas très conséquent avec beaucoup de jeunes et en plus des pépins physiques s’accumulent. Il y a aussi la blessure de Debuchy qui n'aide pas. On joue avec des jeunes joueurs, c'est bien, mais il n'y a quasiment aucune expérience sur le terrain. »

Perrin, qui a milité pour un retour dans l'équipe de Ryad Boudebouz, s'est ensuite prononcé sur le derby à venir, dimanche à Lyon. « Le déplacement à Lyon s'annonce difficile, l'OL revient bien après des difficultés en début de championnat. Ils ont un effectif pour jouer la Ligue des Champions. Nous il faut être lucide, il va falloir viser le maintien, un bon maintien et on fera le point après. On n'arrive pas dans les meilleures conditions, mais est-ce que ça n'est pas un bon moyen d’arriver là bas, sans pression ? » Enfin, Perrin a glissé que l'absence de public était peut-être un mal pour un bien pour l'ASSE en ce moment... « Je pense que les joueurs ont finalement de la chance de jouer à huis clos parce que là avec les supporters... »