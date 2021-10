ASSE : les Verts vont désormais déguster à Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est le cauchemar des supporters de foot : la buvette, où il y a toujours la queue, où les produits sont chers et pas bons, constitue un enfer d'avant-match mais aussi de mi-temps. Eh bien, à Geoffroy-Guichard, avant juin 2022, il y aura bientôt une brasserie qui, outre une grande capacité, offrira une vue directe sur le stade. Le Progrès du jour évoque ce projet alléchant.

"Le coup d’envoi symbolique des travaux a été donné ce lundi. D’ici juin 2022, une brasserie de 750 m² au sol accueillera ses clients. Avec une salle de 450 m² dotée d’une immense baie vitrée qui offrira une vue imprenable sur le stade. Et une terrasse d’une centaine de m² donnant sur le parvis extérieur. Pour une capacité totale d’environ 180 couverts. Elle représente un investissement privé de 1,9 M€ pour la SAS Geoffroy-Guichard Immobilier créée par Jérémy Guichard (arrière petits-fils de Geoffroy Guichard), qui s’est associé dans ce projet avec Grégory Descot et Guillaume Tardy, lesquels exploitent déjà plusieurs établissements dans le centre-ville de Saint-Étienne. La SAS a signé un bail emphytéotique avec Saint-Etienne Métropole qui lui accorde le droit de construire et d’exploiter le restaurant pour une durée de 30 ans, à l’issue de laquelle ce dernier deviendra propriété de la collectivité, qui pourra alors décider de l’exploiter en direct ou d’en confier la gestion à un locataire."

