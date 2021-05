ASSE : Lille, Dijon, la saison prochaine... Saidou Sow en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

En l'absence de Pape Cissé et Harold Moukoudi, Saidou Sow a livré un gros match hier aux côtés de Timothée Kolodziejczak avec l'ASSE, à Lille (0-0). Auteur d'un sauvetage en fin de rencontre devant Burak Yilmaz, le jeune guinéen avait le sourire en se confiant à ASSE-TV.

« Bien finir contre Dijon, continuer de prendre du plaisir »

« On est venus à Lille en n'ayant rien à perdre. La saison a été longue, on était là pour prendre du plaisir. On n'a pas pris de but. Il faut garder cette mentalité jusqu'au bout », a commenté le natif de Conakry. Avant d'ajouter : « On a du mal à domicile mais il faudra bien finir contre Dijon, continuer de prendre du plaisir et penser à la saison prochaine. »