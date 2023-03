ASSE : Lobry a pointé une faiblesse récurrente après Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE a allongé sa série d'invincibilité à quatre matches hier en prenant un très bon point sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-1). Elle est désormais 13e, avec cinq points d'avance sur la zone de relégation. Ce qui la place dans un certain confort pour résoudre les dernières problèmes qu'elle peut rencontrer, comme par exemple les deuxièmes périodes. Son milieu, Victor Lobry, a en effet constaté que son équipe entrait bien dans ses matches mais baissait de pied après la pause. Ainsi, à Bordeaux, elle a subi l'ouverture du score dès le début du deuxième acte...

"On voulait continuer la série de victoires mais c’est un bon point, on continue d’avancer, a déclaré l'ancien Palois à Evect. On arrive à faire des choses en première période avec des situations et puis on prend ce but très tôt qui nous fait douter en début de deuxième mi-temps. Derrière on revient, le point est bon, il ne faut pas tout regretter. Prendre un point chez le 2e, c’est bien. C’est une bonne équipe avec des bons joueurs en face, ils ont analysé notre jeu, c’était un bon match de foot aujourd'hui. Le match nul est mérité, je pense. En seconde période, ils sont venus avec d’autres intentions, ils ont répondu à notre façon de jouer. Contre Pau aussi, nous avions été moins bons en seconde période, il ne faut pas que ça devienne récurrent."