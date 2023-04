ASSE : Lobry revient sur son penalty contre Metz

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Victor Lobry a provoqué le penalty qui a permis aux Messins de mener 3-0 hier face à l'ASSE. Une action sur laquelle l'ancien joueur de Pau est revenu en zone mixte. Lobry a reconnu sa faute, tout en trouvant la sentence « sévère »...

« Je lui tire le maillot mais bon »

« Je lui tire le maillot mais bon comme cela se passe sur tous les corners, a-t-il expliqué, dans des propos recueillis par Evect. Je le lâche très vite et il n’est pas dangereux dans l’action. Je trouve la décision sévère mais c’est fait, on peut en parler autant qu’on veut, ça ne changera rien. Forcément on n’a pas envie de provoquer des pénaltys pour l’adversaire. C’est jugé comme ça, moi je ne le vois pas comme ça car je suis au coeur de l’action mais bon... »