ASSE : Loïc Perrin a bel et bien débuté sa nouvelle vie en Vert

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

D'habitude, il se dit qu'on joint le geste à la parole. Mais, cette fois et à l'ASSE, on a joint la parole aux gestes. Et on a donc tenu à téléphoner aux 9 500 abonnés de Geoffroy-Guichard qui, pandémie oblige, n'ont pu assister aux matches des Verts tout au long de la saison. Pour l'occasion, les joueurs ont donné un coup de main, Claude Puel également, et Loïc Perrin, revenu au club pour diverses missions, a lui-aussi donné de sa personne.

Voici, ci-dessous, le communiqué du club stéphanois.

"Depuis ce lundi 29 mars, l’équipe du Service billetterie de l’AS Saint-Étienne est mobilisée pour joindre ses 9500 abonnés 2019-2020. La démarche s'étendra sur plusieurs semaines. En moins de quatre jours, plus de 800 personnes ont déjà été contactées par téléphone.

La pandémie et les nécessaires mesures sanitaires décidées par les autorités ont mis à mal les valeurs de proximité et de convivialité qui rendent l’ASSE unique. Aucun autre club ne lui ressemble pour son assise populaire. Dans un contexte si particulier et incertain, l’idée de prendre simplement des nouvelles du Peuple Vert et de répondre à d’éventuelles questions s’est imposée comme une évidence.

Claude Puel, Mahdi Camara et Jessy Moulin se sont notamment impliqués dans cette opération dont le seul but est de maintenir le lien si particulier qui unit le club à ceux qui "font" le Chaudron. L'équipe du Service billetterie, rejointe mardi dernier et pour quelques heures par Loïc Perrin, a pu mesurer toute l’impatience des supporters à l’idée de revenir vibrer au Stade Geoffroy-Guichard. Beaucoup d’entre eux ont également fait part de leur confiance en l’équipe. L’ancien capitaine des Verts, auquel le club vient de confier plusieurs missions, a pu évoquer son actualité avec les abonnés qu'il a directement appelés."