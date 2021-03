ASSE : Loïc Perrin a déjà retrouvé du travail

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Dans quelques mois, sait-on jamais, Loïc Perrin sera peut-être de retour à l'ASSE. Lui qui, rappelons-le, a un contrat de reconversion au club, n'a toujours pas vu les dirigeants pour en savoir plus. Lui reste donc la possibilité de commenter des matches de football, comme il l'a fait plusieurs mois durant en qualité de consultant pour Téléfoot.

La chaîne du groupe Mediapro n'existant plus, Perrin s'oriente cette fois vers un nouveau support : Eurosport. Le quotidien l'Equipe affirme en effet qu'au même titre que l'ancien Troyen, Benjamin Nivet, l'ex-capitaine des Verts va commenter, et dès samedi prochain, le match entre la formation du Puy, évoluant en National 2, et Lorient, récent tombeur des Verts.

Possible, dès lors, que l'on retrouve Perrin pour la suite de la compétition sur le même média.