ASSE : Loïc Perrin a encore pris de la bouteille

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ce n'est pas nouveau mais ça vient tout juste de sortir. A savoir la passion pour le vin de Loïc Perrin, figure légendaire de l'ASSE, qui vient tout juste de lancer dans l'exploitation vinicole avec la sortie, en magasins, de son propre vin. Comme l'ancien joueur l'a explique au média IF Saint-Etienne, "je tenais absolument à faire un millésime 2020 car c’était l’année de mon dernier match."

La cuvée en question a ainsi été baptisée numéro 24, en référence bien entendu au numéro qu'il a toujours porté chez les Verts. Ce est vin 100 % ligérien et vinifié à Saint-Étienne durant 24 semaines. A noter que 3 200 bouteilles ont été produites et que le prix, dans le commerce, sera de 17 euros la bouteille. Perrin, qui continuera à travailler dans son ancien club, ne compte pas s'arrêter là au sujet de cette véritable passion. "L’idée est de faire cette cuvée chaque année, sachant que l’on pourra davantage anticiper l’an prochain, aller plus loin dans la sélection des territoires."

A déguster, bien entendu, avec modération.