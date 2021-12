ASSE : Loïc Perrin a un objectif bien précis avec les joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Nommé coordinateur sportif de l'ASSE au moment du renvoi de Claude Puel, Loïc Perrin en a dit un peu plus sur les contours de sa mission. Car s'il s'avère qu'il va bien évidemment œuvrer au recrutement, l'ancien capitaine adoré des supporters a aussi pour mission d'épauler Pascal Dupraz dans son encadrement de l'équipe. Pour notamment redonner confiance à une jeune troupe stéphanoise particulièrement touchée moralement par une première partie de saison catastrophique.

"L'objectif, c'est de me rapprocher de l'équipe, entre autres, a-t-il déclaré à Inside Match Week sur la chaîne du club avant le déplacement à La Duchère. J'assiste aux entrainements, j'effectue les déplacements aussi pour être au plus près de l'équipe, pour essayer d'apporter mon expertise et mon expérience. Aujourd'hui, l'objectif c'est de redonner confiance à tous nos joueurs parce qu'on a des bons joueurs, qui s'épanouissent."

✨ À ceux qui se retrouvent au Puits Couriot, prennent de la hauteur sous la Croix du Guizay. Aux amoureux des escaliers du Crêt de Roc et aux enfants de Saint-Victor...



À tous les 𝗦𝘁𝗲́𝗽𝗵𝗮𝗻𝗼𝗶𝘀, joyeuse Saint-Étienne. 💚 pic.twitter.com/ZN200CKbWx — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 26, 2021