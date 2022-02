ASSE : Loïc Perrin dresse le bilan du mercato hivernal

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Nommé coordinateur sportif de l'ASSE au lendemain du renvoi de Claude Puel, suite à une humiliation face au Stade Rennais (0-5), Loïc Perrin n'a eu que très peu de temps pour préparer le mercato hivernal. Mais, au final, il a réussi à ficeler les arrivées de Gnagnon (libre), Sako (libre), Bernardoni et Thioub (p. Angers), Mangala (libre), Crivelli (Basaksehir) et Sacko (Guimaraes), laissant filer Krasso (prêt à Ajaccio) et Ramirez (retour de prêt à Liverpool). Dans un entretien au Progrès paru ce jeudi, l'ancien Capi' affiche sa satisfaction...

« On est content du résultat même si on sera jugé en fin de saison. On a fait avec les moyens qu’on avait sachant que ce n’est pas un mercato évident parce que tous les joueurs qui jouent dans leur club ne sortent pas forcément. On avait établi des critères qu’on a su tenir. On voulait ramener des joueurs un peu plus expérimentés, qui pouvaient s’adapter facilement à Saint-Étienne parce que l’urgence de la situation fait qu’on n’a pas le temps. »

