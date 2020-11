ASSE : Loïc Perrin, la plus grosse erreur de Puel ?

Un dernier match contre le PSG (0-1), en finale de Coupe de France, et Loïc Perrin s'en est allé, dans la foulée de son expulsion suite à un tacle mal maitrisé sur Kylian Mbappé au Stade de France. A 35 ans, l'icône des Verts n'aurait pas été contre une prolongation d'un an, mais encore aurait-il fallu que toutes les conditions soient réunies, et que Claude Puel le souhaite vraiment, surtout...

Bodmer : « Loïc Perrin manque énormément aux Verts »

Sur Téléfoot, dimanche dernier, Mathieu Bodmer a déploré le départ à la retraite son ancien coéquipier, très préjudiciable à l'ASSE selon lui. "La confiance n'est clairement pas là actuellement, a commenté l'ancien défenseur. Il y a trop d'erreurs et il manque des leaders. On avait le chef des leaders la saison dernière. Loïc Perrin manque énormément aux Verts, c'est une certitude. Le retour de Mathieu Debuchy va quand même leur faire du bien, en espérant qu'il sera cette fois titulaire contre Lille."

Et à l'ancien stéphanois d'ajouter : "Le problème des Verts, c'est que lorsqu'on les voit jouer, on a l'impression qu'ils sont septièmes du championnat. Ils ont le ballon, ça joue tranquillement, ils défendent moyennement, ils n'attaquent pas trop. Je ne pense pas que tout le monde ait conscience qu'ils sont réellement en danger."