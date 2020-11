ASSE : Loïc Perrin milite pour la réintégration de Ryad Boudebouz !

Avec Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz reste le dernier joueur de l'ASSE à ne pas avoir été réintégré par Claude Puel, malgré une campagne de matches amicaux plutôt convaincante. Une mise à l'écart dont Loïc Perrin, l'ancien capitaine des Verts, s'est étonné ce soir au micro de France Bleu Hérault, au lendemain de la nouvelle défaite de l'ASSE face à Montpellier (0-1). « Saint-Etienne se retrouve à jouer avec des jeunes, a confié Perrin, dans des propos retranscrits par Poteaux Carrés. Geoffrey (Dernis) a rappelé hier en commentant le match que l'expérience était très importante. Aujourd'hui, on ne l'a pas forcément à Saint-Etienne. J'espère que Claude Puel va faire appel à Ryad Boudebouz. On sait comment ça marche ces épisodes de mercato, "je pars, je pars pas". Moi ce que je vois c'est que Ryad est resté, il fait partie du groupe. On a un vrai joueur de Ligue 1. Il a eu des performances en dents de scie l'année dernière, même lui le sait. Mais on a un vrai joueur de Ligue 1 et il est disponible. Pourquoi ne pas s'en servir ? C'est pesant pour n'importe quel joueur et ce n'est pas facile pour les coéquipiers qui sont là et l'accompagnent au quotidien. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, je connais ce genre de situation, ce n'est pas évident. »

« S'il y avait eu plus de joueurs expérimentés côté stéphanois hier, le résultat aurait pu être différent »

Une prise de position très claire de la part du néo-retraité. Globalement, Perrin a regretté le manque d'expérience du groupe actuel. « Je pense qu'il y a vraiment de la qualité à Saint-Etienne, on l'a vu avec les ventes de Saliba et Fofana. On a gagné la Gambardella il n'y pas si longtemps que ça. On a des bons jeunes mais ils ont besoin d'être encadrés. Si tu mets un, deux ou trois jeunes dans une équipe avec des joueurs expérimentés de L1, ce sera toujours plus facile. Le problème c'est qu'on fait l'inverse à Saint-Etienne : il y a trois ou quatre joueurs expérimentés autour de jeunes joueurs. On ne peut pas demander aux jeunes de faire gagner, de tout révolutionner. S'il y avait eu plus de joueurs expérimentés côté stéphanois hier, le résultat aurait pu être différent. On ne gère pas les matches et les émotions de la même façon quand on a 300 matches de Ligue 1 ou 3 matches de Ligue 1 ! »