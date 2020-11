ASSE : Loïc Perrin n'est pas pressé pour sa reconversion chez les Verts

Cet été, Loïc Perrin a raccroché les crampons. S'il dispose d'un contrat de reconversion dans son club de toujours de l'ASSE, l'ancien défenseur n'en a pas encore fait usage. Dans les colonnes du Midi Libre, l'ex capitaine s'en explique :

« Il n’y a encore rien d’officiel mais c’est toujours dans les tuyaux. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas faire pour l’instant, c’est-à-dire le terrain, entraîner, etc… Je veux toujours rester proche du sportif donc, dans mon idée, ce serait à la direction sportive. Quand j’intégrerai le club dans les mois à venir, ce sera par la petite porte, pour apprendre. Et on verra dans 3, 4 ou 5 ans ce que ça peut donner », a-t-il glissé.

Consultant pour garder le lien dans un premier temps

Pour l'instant, Loïc Perrin tue le temps avec un rôle de consultant pour Téléfoot. Un rôle dont il a une conception très claire : « Je n’ai jamais aimé les consultants qui taillaient méchamment. J’ai été joueur et on n’a pas toujours dit du bien de moi. Mais quand c’est cohérent, que c’est vrai, on l’accepte. Il y a des façons de le dire. Pour ma part, je ne serai jamais méchant avec un joueur. Ce n’est pas ma façon de faire et c’est l’esprit de la chaîne. Il faut dire les choses mais on n’est pas obligé d’être un assassin ».