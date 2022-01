ASSE : Loïc Perrin positif au Covid-19

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Dans un communiqué qui nous a été envoyé, l'AS Saint-Etienne a annoncé que Loïc Perrin a contracté le Covid-19 et qu'il serait absent pour la présentation ce vendredi de Paul Bernardoni et Sada Thioub aux médias.

"La présentation de Paul Bernardoni et Sada Thioub aux médias aura lieu demain vendredi à 13h30 au Centre sportif Robert-Herbin. Elle se fera en présence de Pascal Dupraz mais, exceptionnellement, sans Loïc Perrin (positif au Covid-19)", peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

