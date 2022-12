ASSE : Loïc Perrin s'est distingué lors de la SaintéLyon

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE participait à un relai atypique pour la bonne cause. Une course organisée par l'association Huntington Avenir, qui travaille au soutien des familles touchées par la Maladie de Huntington. L’ancien capitaine des Verts, était avec des anciens de l’OL et de l’ASSE. François Clerc, Jérémy Clément et Sidney Govou ont composé le quator.

Il a passé son relai en 26e position avec un temps de 1h34 et 57 secondes pour 17.1 kilomètres avec 560 mètres de dénivelé comme l’explique En Vert et Contre Tous. Loïc Perrin est toujours affuté, c'était d'ailleurs le meilleur relai du quatuor...