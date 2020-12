ASSE : Loïc Perrin se sert de son passé chez les Verts pour faire son trou

Loïc Perrin manque terriblement à l’ASSE. Sans être un leader à la voix de baryton, le capitaine emblématique des Verts avait cette aura qui permettait de redresser le collectif quand tout n’allait pas dans le bon sens. Mathieu Debuchy a hérité de ce totem et s’en sert à merveille depuis la retraite de son ancien acolyte cet été.

Depuis la fin de sa carrière, Perrin a rebondi dans le costume de consultant où il brille dans ses analyses de la Ligue 1 au micro de Mediapro. Malheureusement pour lui, ce parcours pourrait prendre fin plus tôt que prévu en raison des soucis du groupe sino-espagnol avec la LFP. Malgré tout, l’homme de 35 ans a su se distinguer et mettre à profit ses qualités précédemment citées pour faire son trou.

« Loïc s’appuie sur son expérience avec le milieu du football »

« Il parle toujours à bon et a un œil juste et pertinent lié au poste qu’il occupait où il avait une vision globale du jeu, un œil sur tout le monde dans le vestiaire, a récemment dit de lui la journaliste stéphanoise Marina Lorenzo dans Le Progrès. Il s’appuie sur son expérience et sur sa proximité avec le milieu du football. Il se met naturellement à la place des joueurs, il a gardé une vision proche du terrain. Loïc a beaucoup d’humilité. Loïc n’est pas méchant par nature mais il doit encore être plus tranchant. il n’est pas du genre à faire des blagues en direct mais en off oui ! »