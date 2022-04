ASSE : Loïc Perrin sort du silence au sujet de la dernière polémique sur Pascal Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le papier de L'Equipe sur l'agacement suscité par Pascal Dupraz après ses nombreuses sorties médiatiques où il évoque son avenir a beaucoup fait réagir à Saint-Etienne. Alors que Bernard Lions assure que le discours du Haut-Savoyard agace en interne comme en externe à l'ASSE, Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) a désamorcé la bombe.

« Dupraz ? Si ça agace en interne, ça ne vient pas de la direction »

Invité sur France Bleu Saint-Etienne Loire, l'ancien capitaine stéphanois a assuré que Pascal Dupraz avait tout son soutien : « J'ai lu ça hier soir donc je me suis empressé de lui envoyer un message pour lui dire que j'étais pas agacé. Donc si ça agace en interne comme c'est marqué en tout cas, ça vient pas de la direction... vous savez, l'interne c'est assez large... La prolongation de Pascal, c'est pas du tout le sujet, il n'a pas été demandeur, on n'en a jamais parlé. L'objectif était clair, il a signé pour le maintien. En disant ça, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas lui la saison prochaine, mais c'est pas le sujet, on ne l'a pas du tout évoqué ».

Lancé sur son avenir à titre personnel alors qu'il n'a été nommé coordinateur sportif de l'ASSE que pour six mois, Perrin a également fait savoir qu'il se projetait au delà : « On verra ce qu'il se passera mais oui je me projette à rester ».

Alexandre Corboz

Rédacteur