ASSE : Loïc Perrin vole au secours du grand perdant de la déroute contre Monaco

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Sur son blog, Pierre Ménès a fait part de ses doutes sur l'avenir de l'ASSE, ce week-end, après sa déroute contre Monaco (0-4). « Lors du triomphe de Monaco à Geoffroy-Guichard, soyons clairs : il y avait trop d’écart entre une équipe stéphanoise à l’agonie et une formation monégasque euphorique », a écrit le consultant de Canal +.

« C'est l'apprentissage »

Alors qu'il avait une bonne carte à jouer en l'absence de Jessy Moulin, positif au Covid, le jeune portier Stefan Bajic, sauvé deux fois par ses montants en début de rencontre, est allé chercher quatre fois le ballon au fon de ses filets sans avoir eu le moindre arrêt à faire. Présent dans le Chaudron vendredi soir, Loïc Perrin a dédouané son ancien coéquipier. « Stefan ne peut pas faire grand-chose sur les quatre buts. C’est l’apprentissage. On est tous passés par là. Je me souviens de mon premier match en Ligue 1. On perd 3-0 à Lens, je sors à la mi-temps. On s’en remet, ça fait grandir », a commenté l'ancien capitaine des Verts au Progrès. Yvann Maçon, au micro de Canal + Sport, a lui aussi apporté son soutien au jeune portier. « C'est un jeune gardien très prometteur. Il a un très bon jeu au pied, de très bonnes prises de balle. C'est quelqu'un de jeune mais qui est rassurant. Je ne m'en fais pas. »