ASSE : Loïc Perrin vraiment dans son rôle ?

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Il y a quelques jours, ulcérés par la situation actuelle de l'ASSE, bonne dernière de Ligue 2, certains supporters des Verts avaient installé dans toute la ville de Saint-Etienne des dizaines de banderoles. Toutes assez incisives et notamment contre la direction du club. Loïc Perrin, véritable icône, n'avait pas échappé à la critique, lui que l'on considérait comme un "pantin de la direction."

Pour le site de supporters stéphanois, evect, un ancien joueur de l'ASSE, Yohan Mollo, a toutefois défendu son ancien capitaine. "C’est quelqu’un qui sur le plan humain a de bonnes valeurs. Concernant son job, je ne suis personne pour le juger. Loïc a fait confiance a des joueurs et pour le moment ils ne lui rendent pas. Si j’étais à la place des joueurs, je ne prendrais même pas de vacances et je serais tous les jours en train de bosser parce que Loïc il te donne la chance, l’opportunité de jouer pour un club prestigieux, il faut le lui rendre. C’est comme ça que cela se passe la vie. Ce n’est pas juste une question de mauvais choix. Le joueur mis en place, il faut qu’il donne plus, point barre. Il n’y a pas de négociation possible !"