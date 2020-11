ASSE - LOSC (1-1) : Claude Puel se projette déjà sur le match capital

Après 7 défaites consécutives en Ligue 1, l'ASSE a enfin mis un terme à sa délicate série en s'offrant le point du match nul face au LOSC (1-1). Au terme de la rencontre, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, s'est exprimé sur la prestation de ses joueurs. Voici ce qu'il faut en retenir.

"On se devait de gagner cette rencontre, c'est dommage. On a mis de bons ingrédients, notamment en première période. On a été complets, Lille n'ayant pas une seule occasion. Avec ou sans ballon, on a produit une excellente première période. En seconde, comme tout le monde l'a vu, Lille est reparti fort. On a perdu des ballons qui nous ont fragilisés et il a fallu faire face à la puissance offensive de Lille. Dans la manière, c'est un bon point. Mais il faudra qu'on le fasse capitaliser. Avec un match très, très important à Dijon. Il faudra avoir un super état d'esprit. On a un bon groupe, de bons joueurs. Certes, on s'est fragilisés avec toutes ces défaites, et on le ressent encore dans le jeu, mais on se doit de relever la tête."