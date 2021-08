ASSE – LOSC (1-1) : Green et Sow sauvent les meubles... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

GREEN (7)

Déjà décisif à Lens (2-2), le jeune portier des Verts l'a à nouveau été face au LOSC. En remportant son duel face à David (55e) et en multipliant les sorties dans les pieds des attaquants nordistes, devant Yilmaz en particulier (90e), il a maintenu son équipe dans la partie.

MACON (6)

Dans son couloir, le Guadeloupéen a bien muselé Bamba. Et il s'est porté à l'attaque dès qu'il a pu. Un match plein d'allant. Encourageant.



SOW (7)

Le jeune guinéen n'avait pas été à la noce à Lens. Il s'est bien ressaisi face aux Lillois, avec un sauvetage devant Yilmaz (25e) et surtout ce coup de tête « zoumanesque » pour égaliser. Son premier but en L1 fait du bien !



MOUKOUDI (6)

Le Camerounais a été solide. De bons jaillissements. Par contre, il ne faut pas lui demander d'allonger le jeu dans ses relances...

KOLODZIEJCZAK (5)

Le but d'Yilmaz est venu de son côté. Moins à son affaire que lors des deux premiers matches, il a rarement dépassé la ligne médiane.



NEYOU (4), puis GOURNA

Le retour de Neyou avait offert plus d'équilibre à l'ASSE à Lens. Mais contre Lille, en sentinelle, l'ancien joueur de Braga est apparu en dedans. Pas trop dans son assiette, il a livré un match sans relief et décevant. Remplacé par GOURNA.

HAMOUMA (3), puis AOUCHICHE

Dans son couloir droit, Hamouma a allumé la première mèche avec un centre trop enlevé pour la tête de Bouanga (17e). L'arbitre a oublié de lui accorder un bon coup franc (35e) et on ne l'a plus revu jusqu'à son remplacement par AOUCHICHE, auteur d'une meilleure entrée en jeu qu'à Lens.



CAMARA (5)

Le capitaine des Verts a été le milieu le plus consistant, sans avoir retrouvé son rendement de la saison passée. Il a bien fini, sonnant la révolte sur la fin en pressant plus haut.

YOUSSOUF (4), puis NORDIN

Dans ce milieu à trois, on attendait de Youssouf qu'il se projette. Mais non. L'ancien bordelais s'est contenté du service minimum. Sans impact. Remplacé par NORDIN, qui ne s'est illustré que par son corner déposé sur la tête de Sow, pour l'égalisation stéphanoise.

BOUANGA (3), puis SABAN

Une tête au dessus (17e) et un déboulé conclu par une frappe non cadrée (66e) : le bilan de Bouanga sur ce match aura été bien maigre. Remplacé par SABAN, qui semble encore bien tendre...



KHAZRI (3), puis KRASSO

En pointe, Khazri, sevré de ballon, n'a eu aucune cartouche. Et il n'a pas été très inspiré dans ses prises de balle. Remplacé par KRASSO, intéressant dans son jeu dos au but, sur la fin, quand l'ASSE a enfin utilisé un jeu plus direct. On pourrait même regretter qu'il ne soit pas entré plus tôt, et qu'il n'était pas entré du tout à Lens...