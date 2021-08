ASSE - LOSC (1-1) : un petit couac en tribunes a terni le nul des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’ASSE et le LOSC n’ont pas pu se départager samedi dans le Chaudron. Menés au score à la pause sur une réalisation de Burak Yilmaz, les Verts ont su revenir à la marque par l’intermédiaire du jeune Saidou Sow en fin de match (1-1).

Claude Puel a apprécié cette réaction mais celle-ci a frustré Jocelyn Gourvennec... qui aurait bien aimé que son équipe se mettre à l’abri en inscrivant le but du break. Et que son équipe soit plus mûre pour éviter l'égalisation stéphanoise dans le money time. En attendant, les Magic Fans n’ont pas caché leur mécontentement au sujet du prix des places.

Dans leur tribune Charles Paret, les fans de l’ASSE ont encore été exceptionnels contre Lille (1-1) mais cela ne les a pas empêchés d'afficher leur insatisfaction. « Sainté est un club populaire, 17€ c'est trop cher », a-t-on même pu lire sur une banderole déployée en première mi-temps.

🚨Alerte BUT ASSE ! 🚨

UNE PROLONGATION POUR CAMARA



Le capitaine des Verts est exemplaire et mérite aussi son nouveau contrat.



Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne Flèche vers la droite #ASSE https://t.co/RKTS1YMZYr pic.twitter.com/gzh9lE7Y7v — But! Saint-Étienne (@ButASSE) August 18, 2021